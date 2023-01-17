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Россиян призвали ждать 18 января: Путин выступит с важным заявлением по Украине

Российские пропагандисты интригуют - Путин готовит важное заявление о войне в Украине

сегодня, 16:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин сделает важное заявление о ситуации на войне в Украине в среду, 18 января, во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Как передает издание "Комментарии", такой текст активно распространяют российские пропагандистские СМИ. Также с Кремля поступила задача активно распространять такую информацию на временно оккупированных территориях.

Россиян призвали ждать 18 января: Путин выступит с важным заявлением по Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Интересно, что никакой другой информации относительно самого текста заявления не сообщается. Держат интригу и близкие к Кремлю пропагандисты, включая самого пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который советует всем дождаться 18 января и услышать, что же скажет диктатор.

Стоит отметить, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), президент РФ Путин изменяет стратегию ведения войны в Украине. По выводам экспертов, российские войска в ближайшие полгода постараются перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".

Американские эксперты отмечают, Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины. В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины. В частности, за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

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