Россиян в Европе жестко разгромили из-за их страхов: категорическое заявление

Переехавшие в Европу россияне фактически создают "свою маленькую Россию" на чужой территории, уделяя внимание собственному комфорту вместо противодействия режиму Путина или поддержки Украины. Такое мнение в интервью "Главкому" высказала российская фотография и активистка Виктория Ивлева.

Фото: из открытых источников

По словам Ивлевой, большинство эмигрировавших на Запад делали это не из-за активного протеста против войны, а из-за страха потерять привычный образ жизни. Она также назвала абсурдными попытки некоторых эмигрантов создать политические объединения или делегации в Европе.

"Эти люди покинули Россию не потому, что были против войны с Украиной, а из-за боязни потерять зону комфорта. Но, как показывает практика, жизнь в Западной Европе не всегда легка: лечение плохое, длинные очереди к врачам, блокирование банковских счетов, проблемы с мультивизами… Так возвращайтесь назад, в Россию!", — подчеркнула активистка.

Ивлева отметила, что многие эмигранты концентрируются на мелких проблемах — банковских счетах, визах, очередях к врачам — и при этом не учитывают реалии войны в Украине.

"Вы серьезно сравниваете мультивизу с человеческой жизнью? Давайте я расскажу, что чувствуешь, когда шахед летит за окном. Вы с этим сравниваете закрытие своего счета?! У вас хватает совести?", — отметила она.

Активистка добавила, что живет в Украине и, несмотря на ограничения прав как гражданка РФ — отсутствие возможности открыть банковский счет или провести нотариальные действия — не жалуется.

"Будущее России, по моему мнению, связано с Украиной. А переехавшие на Запад лелеют в Европе свою маленькую Россию, которую забрали с собой в чемоданах, не понимая, что ее уже не существует. Та, что возникнет, будет совсем другой и неожиданной", — заявила Ивлева.

Она также отметила собственный критический взгляд на россиян.

"Нет хороших россиян, все мы в определенном смысле виноваты, в том числе я. Мы допустили войну", — добавила активистка, уже давно признанная "иноагентом".

