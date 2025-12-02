Росіян у Європі жорстко розгромили за їхні страхи: категорична заява

Росіяни, які переїхали до Європи, фактично створюють "свою маленьку Росію" на чужій території, приділяючи увагу власному комфорту замість протидії режиму Путіна чи підтримки України. Таку думку в інтерв’ю "Главкому" висловила російська фотографка та активістка Вікторія Івлєва.

Фото: з відкритих джерел

За словами Івлєвої, більшість тих, хто емігрував на Захід, робили це не через активний протест проти війни, а через страх втратити звичний спосіб життя. Вона також назвала абсурдними спроби деяких емігрантів створювати політичні об’єднання або делегації в Європі.

"Ці люди покинули Росію не тому, що були проти війни з Україною, а через боязнь втратити зону комфорту. Але, як показує практика, життя в Західній Європі не завжди легке: лікування погане, довгі черги до лікарів, блокування банківських рахунків, проблеми з мультивізами… То повертайтеся назад, до Росії!", — підкреслила активістка.

Івлєва зауважила, що багато емігрантів концентруються на дрібних проблемах — банківських рахунках, візах, чергах до лікарів — і при цьому не враховують реалії війни в Україні.

"Ви серйозно порівнюєте мультивізу з людським життям? Давайте я розповім, що відчуваєш, коли шахед летить за вікном. Ви з цим порівнюєте закриття свого рахунку?! У вас вистачає совісті?", — зазначила вона.

Активістка додала, що живе в Україні та, попри обмеження у правах як громадянка РФ — відсутність можливості відкрити банківський рахунок чи провести нотаріальні дії — не скаржиться.

"Майбутнє Росії, на мою думку, пов’язане з Україною. А ті, хто переїхав на Захід, плекають у Європі свою маленьку Росію, яку забрали з собою у валізах, не розуміючи, що її вже не існує. Та, що постане, буде зовсім іншою і несподіваною", — заявила Івлєва.

Вона також наголосила на власному критичному погляді щодо росіян.

"Немає хороших росіян, усі ми в певному сенсі винні, у тому числі я. Ми допустили війну", — додала активістка, яка вже давно визнана "іноагентом".

