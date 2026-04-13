Политики России предлагают ввести новые ограничения и условия для граждан. Хотя фактически это старые практики, действовавшие во времена Советского союза. К тотальной милитаризации населения хотят добавить тотальный контроль над детьми и молодежью.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в РФ все чаще звучат идеи о возобновлении тоталитарных советских практик, направленных на установление полного идеологического контроля.

"Один из депутатов Госдумы высказался за то, чтобы возродить организации "октябрят", "пионеров" и "комсомола". В СССР эта модель позволяла режиму с самого юного возраста формировать у граждан лояльность к власти и закреплять нужные политические и мировоззренческие установки. А сегодня под прикрытием ностальгии или традиций российскому обществу пытаются навязать идею нормальности тотального контроля государства над детьми, — отметили в ЦПД

Аналитики Центра объяснили, что система формирования из детей "удобных" для Кремля граждан действительно уже существует. По размаху новые, фактически старые, практики не уступают советским масштабам.

"Структуры типа "движения первых" и "юнармии" охватывают детей всех возрастов и сочетают идеологическую обработку с элементами милитаризации. Они формируют единую сеть влияния — от детского сада до университета", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, що в России наблюдаются длительные и систематические проблемы с интернетом — ограничения внедряют по приказу властей. Теперь россиянам следует готовиться к новым более драконовским ограничениям.