Кречмаровская Наталия
Политики России предлагают ввести новые ограничения и условия для граждан. Хотя фактически это старые практики, действовавшие во времена Советского союза. К тотальной милитаризации населения хотят добавить тотальный контроль над детьми и молодежью.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в РФ все чаще звучат идеи о возобновлении тоталитарных советских практик, направленных на установление полного идеологического контроля.
Аналитики Центра объяснили, что система формирования из детей "удобных" для Кремля граждан действительно уже существует. По размаху новые, фактически старые, практики не уступают советским масштабам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России наблюдаются длительные и систематические проблемы с интернетом — ограничения внедряют по приказу властей. Теперь россиянам следует готовиться к новым более драконовским ограничениям.