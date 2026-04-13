Росіянам буде не до сміху: влада РФ хоче повернутися до тоталітарних радянських практик
Росіянам буде не до сміху: влада РФ хоче повернутися до тоталітарних радянських практик

Які тоталітарні радянські практики пропонують повернути у РФ

13 квітня 2026, 16:53
Кречмаровская Наталия

Політики в Росії пропонують запровадити нові обмеження та умови для громадян. Хоча фактично це старі практики, які діяли в часи Радянського союзу. До тотальної мілітаризації населення хочуть додати тотальний контроль над дітьми та молоддю.

Росіянам буде не до сміху: влада РФ хоче повернутися до тоталітарних радянських практик

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у РФ дедалі частіше лунають ідеї про відновлення тоталітарних радянських практик, спрямованих на встановлення повного ідеологічного контролю.

“Один із депутатів Держдуми висловився за те, щоб відродити організації “жовтенят”, “піонерів” і “комсомолу”. У СРСР ця модель дозволяла режиму з наймолодшого віку формувати у громадян лояльність до влади та закріплювати потрібні політичні й світоглядні установки. А сьогодні під прикриттям “ностальгії” чи “традицій” російському суспільству намагаються нав’язати ідею “нормальності” тотального контролю держави над дітьми”, — зазначили в ЦПД.

Аналітики Центру пояснили, що система формування з дітей “зручних” для Кремля громадян насправді уже існує. За розмахом нові, фактично старі, практики не поступаються радянським масштабам. 

“Структури на кшталт “двіженія пєрвих” і “юнармії” охоплюють дітей різного віку та поєднують ідеологічну обробку з елементами мілітаризації. Вони формують єдину мережу впливу — від дитячого садка до університету”, — зауважили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії спостерігаються тривали та систематичні проблеми з інтернетом — обмеження впроваджують за наказом влади. Тепер росіянам варто готуватися до нових більш драконівських обмежень.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02FobS4pxeQnPM4eWUTQFPuo6H3ohSMhNtGRU6JmBSm2uCxSv7vCUjSCpMgzPDVvVYl
