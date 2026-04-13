Кречмаровская Наталия
Політики в Росії пропонують запровадити нові обмеження та умови для громадян. Хоча фактично це старі практики, які діяли в часи Радянського союзу. До тотальної мілітаризації населення хочуть додати тотальний контроль над дітьми та молоддю.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у РФ дедалі частіше лунають ідеї про відновлення тоталітарних радянських практик, спрямованих на встановлення повного ідеологічного контролю.
Аналітики Центру пояснили, що система формування з дітей “зручних” для Кремля громадян насправді уже існує. За розмахом нові, фактично старі, практики не поступаються радянським масштабам.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії спостерігаються тривали та систематичні проблеми з інтернетом — обмеження впроваджують за наказом влади. Тепер росіянам варто готуватися до нових більш драконівських обмежень.