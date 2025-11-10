Россиянам нужно готовиться к худшему: новое решение власти РФ против граждан

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россиянам уменьшают возможность узнавать правду. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ приняло очередное постановление против россиян.
Россияне. Фото из открытых источников
Так, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в том числе в случаях "распространения запрещенного контента".
На самом же деле, как отметили аналитики Центра, такие действия российских властей являются продолжением целенаправленной политики по установлению цензуры в интернете и ограничению доступа россиян к альтернативным кремлевским источникам информации.
