Россиянам нужно готовиться к худшему: новое решение власти РФ против граждан

Россиянам уменьшают возможность узнавать правду. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ приняло очередное постановление против россиян.

Россияне. Фото из открытых источников

Так, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в том числе в случаях "распространения запрещенного контента".

“Российская пропаганда пытается объяснить это решение необходимостью противодействия кибератакам, борьбой с мошенниками и спамом, одновременно утверждая, что это постановление является “техническим” и “формальным”, — пояснили в ЦПД.

На самом же деле, как отметили аналитики Центра, такие действия российских властей являются продолжением целенаправленной политики по установлению цензуры в интернете и ограничению доступа россиян к альтернативным кремлевским источникам информации.

"Конечная цель Кремля — окончательное формирование в РФ закрытой и подконтрольной властям сети для максимального "покрытия" пропагандой собственного населения и тотальной слежки за ним", — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

