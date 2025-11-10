logo

Главная Новости Мир Россия Россиянам нужно готовиться к худшему: новое решение власти РФ против граждан
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам нужно готовиться к худшему: новое решение власти РФ против граждан

Российские власти приняли новое решение, которое усилит цензуру в интернете

10 ноября 2025, 15:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россиянам уменьшают возможность узнавать правду. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ приняло очередное постановление против россиян.

Россиянам нужно готовиться к худшему: новое решение власти РФ против граждан

Россияне. Фото из открытых источников

Так, с 1 марта 2026 года российское правительство предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в том числе в случаях "распространения запрещенного контента".

“Российская пропаганда пытается объяснить это решение необходимостью противодействия кибератакам, борьбой с мошенниками и спамом, одновременно утверждая, что это постановление является “техническим” и “формальным”, — пояснили в ЦПД.

На самом же деле, как отметили аналитики Центра, такие действия российских властей являются продолжением целенаправленной политики по установлению цензуры в интернете и ограничению доступа россиян к альтернативным кремлевским источникам информации.

"Конечная цель Кремля — окончательное формирование в РФ закрытой и подконтрольной властям сети для максимального "покрытия" пропагандой собственного населения и тотальной слежки за ним", — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украины пояснил, что украинцы "у себя дома и защищают свое". Общество защищает, военные защищают, "все тело государства защищается от этого нападения", отметил глава Украины. У Путина, по словам Зеленского, другая история.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02qP3xJGJ8bEhrN47Q1fR5rsagdDRpRJR4TNioE1v8iBqzQTws2TGGZmjyyGGKBJLjl
