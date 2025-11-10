logo_ukra

Росіянам потрібно готуватися до гіршого: нове рішення влади РФ проти громадян
Росіянам потрібно готуватися до гіршого: нове рішення влади РФ проти громадян

Російська влада ухвалила нове рішення, яке посилить цензуру в інтернеті

10 листопада 2025, 15:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росіянам зменшують можливість дізнаватися правду. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що уряд РФ ухвалив чергову постанову проти росіян. 

Росіянам потрібно готуватися до гіршого: нове рішення влади РФ проти громадян

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Так, з 1 березня 2026 року російський уряд надав наглядовому органу “Роскомнадзор” можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках “поширення забороненого контенту”.

“Російська пропаганда намагається пояснити це рішення необхідністю протидії кібератакам, боротьбою з шахраями та спамом, одночасно стверджуючи, що ця постанова є “технічною” та “формальною”, — пояснили в ЦПД.

Насправді ж, як зазначили аналітики Центру, такі дії російської влади є продовженням цілеспрямованої політики з встановлення цензури в інтернеті та обмеження доступу росіян до альтернативних кремлівським джерел інформації.

“Кінцева мета Кремля — остаточне формування у РФ закритої та підконтрольної владі мережі для максимального “покриття” пропагандою власного населення й тотального стеження за ним”, — резюмували в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

Очільник України пояснив, що українці “у себе вдома і захищають своє”. Суспільство захищає, військові захищають, "усе тіло держави захищається від цього нападу", зазначив очільник України. У Путіна, за словами Зеленського, інша історія.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02qP3xJGJ8bEhrN47Q1fR5rsagdDRpRJR4TNioE1v8iBqzQTws2TGGZmjyyGGKBJLjl
