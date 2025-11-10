Росіянам потрібно готуватися до гіршого: нове рішення влади РФ проти громадян

Росіянам зменшують можливість дізнаватися правду. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що уряд РФ ухвалив чергову постанову проти росіян.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Так, з 1 березня 2026 року російський уряд надав наглядовому органу “Роскомнадзор” можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках “поширення забороненого контенту”.

“Російська пропаганда намагається пояснити це рішення необхідністю протидії кібератакам, боротьбою з шахраями та спамом, одночасно стверджуючи, що ця постанова є “технічною” та “формальною”, — пояснили в ЦПД.

Насправді ж, як зазначили аналітики Центру, такі дії російської влади є продовженням цілеспрямованої політики з встановлення цензури в інтернеті та обмеження доступу росіян до альтернативних кремлівським джерел інформації.

“Кінцева мета Кремля — остаточне формування у РФ закритої та підконтрольної владі мережі для максимального “покриття” пропагандою власного населення й тотального стеження за ним”, — резюмували в Центрі протидії дезінформації.

