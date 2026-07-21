Топливный кризис в России обнажил подлинную суть полицейского государства. Пока Москва роскошествует, в провинции силовики жестко подавляют любые попытки россиян выжить или пожаловаться.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В условиях острого топливного дефицита силовики страны-агрессорки развернули настоящую охоту на граждан в регионах, штрафуя их за малейшие попытки создать запас горючего. Об этом официально сообщил Центр противодействия дезинформации.

Пока столично-чиновникская элита в Москве не испытывает дискомфорта из-за режима приоритетных поставок, в провинциях царит произвол. К примеру, в Псковской области полиция устраивает массовые рейды по частным участкам и гаражам. Людям выписывают штрафы за обычные канистры с бензином, прикрываясь нарушением требований пожарной безопасности. Оказывать помощь никто не собирается. Попытка выжить карается.

Еще более жестко силовики реагируют на любые протесты. В Волгограде полиция задержала пятерых водителей, которые только пытались записать видеообращение к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди были возмущены, что чиновникам заливают полные баки по специальным картам, а обычным гражданам отказывают. Вместо реакции на проблему водители получили административные аресты за "несанкционированный митинг".

Аналитики Центра подчеркнули: "Топливный дефицит обнажил худшие черты полицейского государства, быстро напомнив "простым россиянам", где их место в пищевой цепочке кремлевского режима".

В итоге: кризис еще раз показал настоящую иерархию государства-террористки, где рядовым гражданам отведена роль бесправного ресурса.

Напомним: портал "Комментарии" писал о необратимых изменениях в РФ.