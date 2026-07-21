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Росіянам відкрилась шокуюча правда: Кремль нарешті “показав своє справжнє обличчя”

В умовах паливного дефіциту силовики країни-агресорки влаштовують рейди гаражами та затримують невдоволених водіїв

21 липня 2026, 20:27
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Кречмаровская Наталия

Паливна криза в Росії оголила справжню суть поліцейської держави. Доки Москва розкошує, у провінції силовики жорстко придушують будь-які спроби росіян вижити або поскаржитися.

Росіянам відкрилась шокуюча правда: Кремль нарешті “показав своє справжнє обличчя”

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

В умовах гострого паливного дефіциту силовики країни-агресорки розгорнули справжнє полювання на громадян у регіонах, штрафуючи їх за найменші спроби створити запас пального. Про це офіційно повідомив Центр протидії дезінформації.

Доки столично-чиновницька еліта в Москві не відчуває дискомфорту через режим пріоритетного постачання, у провінціях панує свавілля. Наприклад, у Псковській області поліція влаштовує масові рейди по приватних ділянках та гаражах. Людям виписують штрафи за звичайні каністри з бензином, прикриваючись порушенням вимог пожежної безпеки. Надавати допомогу ніхто не збирається. Спроба вижити карається.

Ще жорсткіше силовики реагують на будь-які протести. У Волгограді поліція затримала п'ятьох водіїв, які лише намагалися записати відеозвернення до голови слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Люди були обурені, що чиновникам заливають повні баки за спеціальними картами, а звичайним громадянам відмовляють. Замість реакції на проблему водії отримали адміністративні арешти за “несанкціонований мітинг”.

Аналітики Центру наголосили: “Паливний дефіцит оголив найгірші риси поліцейської держави, швидко нагадавши “простим росіянам”, де їхнє місце у харчовому ланцюжку кремлівського режиму”.

У підсумку: криза вкотре показала справжню ієрархію держави-терористки, де пересічним громадянам відведено роль безправного ресурсу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про незворотні зміни у РФ.



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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0E3YGcgqUzz7ambLSfAuXSn8EMUXXwpQmt1qmYVTmWSCdTHadxFpnYZVNV3n8pN4Sl
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