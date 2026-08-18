Россиянам приказали терпеть: что происходит из-за дефицита на бензин

В Волгограде суд оштрафовал местную жительницу Татьяну Сметанко после ее участия в коллективном видеообращении о нехватке бензина. Центральный районный суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа, посчитав съемку возле автозаправки участием в массовом мероприятии.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 16 июля. Пятеро жителей Волгограда собрались у одной из АЗС и записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Горожане жаловались на дефицит топлива и, по их словам, неравные условия его получения для обычных граждан и представителей власти.

Участники утверждали, что чиновники якобы могут заправляться по топливным картам, тогда как рядовым автомобилистам бензин нередко недоступен. После записи видео сотрудники полиции задержали всех участников обращения.

Правоохранители расценили происходящее как несанкционированную общественную акцию. В результате против Сметанко составили административный протокол, который впоследствии закончился штрафом.

Среди задержанных оказался местный адвокат и юрист Алексей Севастьянов. Его дополнительно обвинили в неповиновении требованиям полиции и отправили под административный арест на пять суток. Кроме того, против него также составили протокол об участии в массовом мероприятии.

История получила резонанс на фоне проблем с доступностью топлива в российских регионах. Вместо публичного обсуждения дефицита бензина ситуация обернулась для участников коллективного обращения административными делами.

Таким образом, жалоба жителей на нехватку топлива фактически сама стала поводом для разбирательства с силовиками. Теперь обычное видео возле АЗС российские власти расценили как нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

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