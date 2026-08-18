Росіянам наказали терпіти: що відбувається через дефіцит бензину

У Волгограді суд оштрафував місцеву мешканку Тетяну Сметанко після її участі у колективному відеозверненні про нестачу бензину. Центральний районний суд призначив їй 10 тисяч рублів штрафу, вважаючи зйомку біля автозаправки участю в масовому заході.

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 16 липня. П'ятеро мешканців Волгограда зібралися біля однієї з АЗС та записали звернення до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Містяни скаржилися на дефіцит палива і, за їхніми словами, нерівні умови його отримання для звичайних громадян та представників влади.

Учасники стверджували, що чиновники нібито можуть заправлятися паливними картами, тоді як рядовим автомобілістам бензин нерідко недоступний. Після запису відео працівники поліції затримали всіх учасників звернення.

Правоохоронці розцінили те, що відбувається, як несанкціоновану громадську акцію. В результаті проти Сметанка склали адміністративний протокол, який згодом закінчився штрафом.

Серед затриманих опинився місцевий адвокат та юрист Олексій Севастьянов. Його додатково звинуватили у непокорі вимогам поліції та відправили під адміністративний арешт на п'ять діб. Крім того, проти нього також склали протокол про участь у масовому заході.

Історія набула резонансу на тлі проблем із доступністю палива в російських регіонах. Натомість публічного обговорення дефіциту бензину ситуація обернулася для учасників колективного звернення адміністративними справами.

Таким чином, скарга мешканців на нестачу палива фактично сама стала приводом для провадження з силовиками. Тепер звичайне відео біля АЗС російська влада розцінила як порушення порядку проведення публічних заходів.

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