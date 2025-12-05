logo

Россиянам уже не до шуток: в Кремле подготовили новые запреты
Россиянам уже не до шуток: в Кремле подготовили новые запреты

Власти РФ хотят полностью контролировать интернет и закрыть доступ к альтернативным источникам информации

5 декабря 2025, 15:55
Автор:
Кречмаровская Наталия

В России наблюдается новая волна цифровых запретов. "Роскомнадзор" за последние шесть дней заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat.

Россиянам уже не до шуток: в Кремле подготовили новые запреты

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что таким образом власти РФ откровенно показывают, что курс на изоляцию, избранный властью, — это системная политика.

"Формальным поводом блокировки, уже традиционно, стала "угроза безопасности". Параллельно идет атака на инструменты обхода цензуры. Под блокировку попадают VPN-протоколы, которые позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации", — пояснили в Центре.

Аналитики ЦПД подчеркнули, что власти активизировали свои усилия по построению "суверенного интернета". В такой ситуации государство контролирует все: мессенджеры, соцсети, платформы для игр и приватные каналы связи.

"Под прикрытием "борьбы с терроризмом" РФ фактически изолирует информационное пространство. Это очередное подтверждение того, что нынешняя Россия является тоталитарным государством, в котором власти регулируют каждый аспект жизни граждан — что они читают, с кем общаются и к какой информации имеют доступ", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит лидера Кремля Владимира Путина в Индию немного испортило общение с журналистами. Российский диктатор затруднился ответить на простой вопрос.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию. Вместо ответа он сделал вид, что не понял вопроса.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Be4LikVq4PZNLq7Dmwpr64cKCbXJXJQxDm6p4cMp1fWzZJdR4QW6k7xkasd2KRMJl
