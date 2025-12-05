Росіянам уже не до жартів: у Кремлі підготували нові заборони

У Росії спостерігається нова хвиля цифрових заборон. “Роскомнадзор” за останні шість днів заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у такий спосіб влада РФ відверто показує, що курс на ізоляцію, який обрала влада, — це системна політика.

“Формальним приводом блокування, уже традиційно, стала “загроза безпеці”. Паралельно триває атака на інструменти обходу цензури. Під блокування потрапляють VPN-протоколи, які ще дозволяли росіянам зберігати доступ до альтернативних джерел інформації”, — пояснили у Центрі.

Аналітики ЦПД наголосили, що влада активізувала свої зусилля з побудови “суверенного інтернету”. У такій ситуації держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку.

“Під прикриттям “боротьби з тероризмом” РФ фактично ізолює інформаційний простір. Це чергове підтвердження того, що нинішня Росія є тоталітарною державою, у якій влада регулює кожен аспект життя громадян — що вони читають, з ким спілкуються і до якої інформації мають доступ”, — зауважили в Центрі протидії дезінформації.

