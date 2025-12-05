logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Росіянам уже не до жартів: у Кремлі підготували нові заборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіянам уже не до жартів: у Кремлі підготували нові заборони

Влада РФ хоче повністю контролювати інтернет та закрити доступ до альтернативних джерел інформації

5 грудня 2025, 15:55
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії спостерігається нова хвиля цифрових заборон. “Роскомнадзор” за останні шість днів заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat. 

Росіянам уже не до жартів: у Кремлі підготували нові заборони

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у такий спосіб влада РФ відверто показує, що курс на ізоляцію, який обрала влада, — це системна політика.

“Формальним приводом блокування, уже традиційно, стала “загроза безпеці”. Паралельно триває атака на інструменти обходу цензури. Під блокування потрапляють VPN-протоколи, які ще дозволяли росіянам зберігати доступ до альтернативних джерел інформації”, — пояснили у Центрі.

Аналітики ЦПД наголосили, що влада активізувала свої зусилля з побудови “суверенного інтернету”. У такій ситуації держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку.

“Під прикриттям “боротьби з тероризмом” РФ фактично ізолює інформаційний простір. Це чергове підтвердження того, що нинішня Росія є тоталітарною державою, у якій влада регулює кожен аспект життя громадян — що вони читають, з ким спілкуються і до якої інформації мають доступ”, — зауважили в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит лідера Кремля Володимира Путіна до Індії трохи зіпсувало спілкування з журналістами. Російський диктатор не зміг відповісти на просте питання.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію. Замість відповіді він удав, що не зрозумів питання. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Be4LikVq4PZNLq7Dmwpr64cKCbXJXJQxDm6p4cMp1fWzZJdR4QW6k7xkasd2KRMJl
