Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Росії спостерігається нова хвиля цифрових заборон. “Роскомнадзор” за останні шість днів заблокував WhatsApp, Roblox, FaceTime і Snapchat.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у такий спосіб влада РФ відверто показує, що курс на ізоляцію, який обрала влада, — це системна політика.
Аналітики ЦПД наголосили, що влада активізувала свої зусилля з побудови “суверенного інтернету”. У такій ситуації держава контролює все: месенджери, соцмережі, платформи для ігор і приватні канали зв’язку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит лідера Кремля Володимира Путіна до Індії трохи зіпсувало спілкування з журналістами. Російський диктатор не зміг відповісти на просте питання.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію. Замість відповіді він удав, що не зрозумів питання.