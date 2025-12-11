Российские власти намерены взять под полный контроль жизнь россиян — новые запреты коснулись ученых. Российское правительство обязало ученых согласовывать с ФСБ любое сотрудничество с иностранцами.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что спецслужба будет решать, кому разрешено работать в международных научных проектах. Для государственных институтов ограничение заработает с 2026 года, для всех остальных – с 2028-го.

"Это фактически означает, что международное научное взаимодействие в России приравнивается к риску шпионажа. Данные об исследователях будут передаваться в ФСБ централизованно, а сама служба будет 60 дней, чтобы дать разрешение или отказ", — пояснили в Центре.

Аналитики Центра объяснили, что наука в России все больше переходит под прямой контроль спецслужб и военных. Так было во времена СССР. Тогда были истреблены тысячи ученых под надуманными обвинениями. В Центре рассказали, что уже сегодня в России применяют репрессии против ученых, и очевидно, что под пристальным взором ФСБ дел против ученых станет больше.

"Кремль активно милитаризирует и изолирует российскую академическую среду: научные программы ориентированы преимущественно на военные нужды, международное сотрудничество сведено к минимуму, а любой контакт с зарубежными коллегами может обернуться тюрьмой", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России с началом холодов фиксируют волну масштабных аварий систем теплоснабжения и водопроводов. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что сотни тысяч потребителей остаются без отопления и воды.



