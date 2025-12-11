logo_ukra

Росіянам значно погіршать життя вже у 2026 році: нове рішення влади РФ
НОВИНИ

Росіянам значно погіршать життя вже у 2026 році: нове рішення влади РФ

У 2026 році у РФ можуть значно посилити репресії проти науковців

11 грудня 2025, 18:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада має намір взяти під повний контроль життя росіян — нові заборони торкнулися науковців. Російський уряд зобов’язав науковців погоджувати з ФСБ будь-яку співпрацю з іноземцями. 

Росіянам значно погіршать життя вже у 2026 році: нове рішення влади РФ

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що спецслужба вирішуватиме, кому дозволено працювати в міжнародних наукових проєктах. Для державних інститутів обмеження запрацює з 2026 року, для всіх інших — з 2028-го.

“Це фактично означає, що міжнародна наукова взаємодія в Росії прирівнюється до ризику шпигунства. Дані про дослідників передаватимуться у ФСБ централізовано, а сама служба матиме 60 днів, щоб дати дозвіл або відмову”, — пояснили в Центрі.

Аналітики Центру пояснили, що наука в Росії все більше переходить під прямий контроль спецслужб і військових. Так було у часи СРСР. Тоді було винищено тисячі вчених під надуманими звинуваченнями. У Центрі розповіли, що уже сьогодні в Росії застосовують репресії проти науковців, і очевидно, що під пильним оком ФСБ справ проти вчених стане більше.

“Кремль активно мілітаризує та ізолює російське академічне середовище: наукові програми орієнтовані переважно на військові потреби, міжнародна співпраця зведена до мінімуму, а будь-який контакт із закордонними колегами може обернутися вʼязницею”, — підсумували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії з початком холодів фіксують хвилю масштабних аварій систем теплопостачання та водопроводів. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що сотні тисяч споживачів залишаються без опалення та води.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025NB2hLqaSyax2Du5ufGH8mJ1q43mg7d7wq769SmGLncnabAQtYP1fEYRdeRvdVtHl
