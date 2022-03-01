Россияне без Mastercard: часть российских банков отключены от международной финсистемы

То, о чем предупреждали многие произошло. Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям. Следовательно, те граждане России, которые обслуживаются попавшими под санкции банками теперь не смогут снять наличные и получить другие услуги, связанные с финпереводами, что раньше делали данные финучреждения. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение Mastercard.

Mastercard. Фото: GETTY IMAGES

В Mastercard подтвердили, что санкции за российское вторжение в Украину как раз и подразумевали отключение нескольких банков.

Также в сообщении говорится, что Mastercard ответственно относится к требованиям по введению санкций и поддерживает тесную связь с регулирующими органами, выполняя все их требования.

Mastercard осуждает вторжение российских войск, называя его разрушительным для украинского государства.

При этом в Mastercard не обнародовали список из тех российских банков, которые попали под санкции и сегодня есть отключенными от системы. Mastercard отмечает, что санкции США делают невозможным для российских банков функционирование в международной платежной системе.

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