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Россияне без Mastercard: часть российских банков отключены от международной финсистемы

В сообщении отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных требований

сегодня, 08:44
Автор:

Кравцев Сергей
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То, о чем предупреждали многие произошло. Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям. Следовательно, те граждане России, которые обслуживаются попавшими под санкции банками теперь не смогут снять наличные и получить другие услуги, связанные с финпереводами, что раньше делали данные финучреждения. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение Mastercard.

Россияне без Mastercard: часть российских банков отключены от международной финсистемы

Mastercard. Фото: GETTY IMAGES

В Mastercard подтвердили, что санкции за российское вторжение в Украину как раз и подразумевали отключение нескольких банков. 

Также в сообщении говорится, что Mastercard ответственно относится к требованиям по введению санкций и поддерживает тесную связь с регулирующими органами, выполняя все их требования.

Mastercard осуждает вторжение российских войск, называя его разрушительным для украинского государства.

При этом в Mastercard не обнародовали список из тех российских банков, которые попали под санкции и сегодня есть отключенными от системы. Mastercard отмечает, что санкции США делают невозможным для российских банков функционирование в международной платежной системе.

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Источник: https://www.mastercard.com/news/press/2022/february/mastercard-statement/?fbclid=IwAR2Lb7uUlczrhRFkgLml5kJi7LhRiiDruPk0vhIinHqyT-v1WdfJlbMYeoM
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