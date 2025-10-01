logo

BTC/USD

114574

ETH/USD

4145.65

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне больше не хотят воевать: что срочно предпринимает Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне больше не хотят воевать: что срочно предпринимает Кремль

Politico пишет о том, что россияне истощены войной, Кремль запускает новую волну пропаганды

1 октября 2025, 10:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Среди россиян все большей популярностью пользуется мнение, что нужно брать паузу в войне и прекращать горячую фазу. От затяжной войны, как оказалось, страдают не только украинцы, но и россияне. Чувствуя настроения в российском обществе путинский режим пытается удержать контроль, запуская новую волну пропаганды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Россияне больше не хотят воевать: что срочно предпринимает Кремль

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российская пропагандистская машина пытается перевернуть реальность, когда российские дроны и самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО. В то время как поддержка продолжения войны среди граждан России упала до исторически низкого уровня, Кремль усиливает нарратив "Россия против Запада", чтобы поднять моральный дух общества.

В последние недели Польша, Литва и Эстония сообщили о вторжении российских беспилотников и самолетов, а в НАТО заявили, что это свидетельствует о все более безответственном поведении Москвы.

В то же время Кремль пытается показать Европу агрессором, намекая, что Запад может сбивать российские самолеты. Как и во время других кризисных моментов — сбивания малайзийского рейса MH17 или полномасштабного вторжения в Украину — российские власти отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он обвинил Запад в эскалации и заявил, что Россия "никогда не имела и не имеет" намерения нападать на НАТО или ЕС, но предупредил: на любую агрессию Москва ответит "решительно". Подобную риторику повторил и российский диктатор Владимир Путин, пообещав ответить на действия Запада "не словами, а военно-техническими мерами". Российские государственные СМИ сразу же сразу подхватили этот тон.

Аналитики отмечают, что главная цель такой пропаганды — не Запад, а собственное население. Война России против Украины уже приближается к продолжительности борьбы Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Это, вместе с экономическими трудностями, заставляет Кремль объяснять гражданам, "почему до сих пор нет победы".

В то же время опросы Левада-центра свидетельствуют: 66% россиян поддерживают мирные переговоры, а число сторонников "войны до конца" упало до исторического минимума.

На этом фоне Кремль усиливает пропаганду, чтобы убедить граждан в том, что Россия якобы ведет борьбу со всем миром.

"Режим Путина не может существовать без конфронтации", — заключают эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — The Economist о настроениях украинцев и россиян: действительно ли война может прекратиться.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-propaganda-reality-flight-nato-russia-tired-war/
Теги:

Новости

Все новости