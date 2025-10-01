Росіяни більше не хочуть воювати: що терміново робить Кремль

Серед росіян все більшою популярністю користується думка, що потрібно брати паузу у війні та припиняти гарячу фазу. Від затяжної війни, як виявилось, страждають не лише українці, а й росіяни. Відчуваючи настрої у суспільстві путінський режим намагається утримати контроль, запускаючи нову хвилю пропаганди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Politico".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що російська пропагандистська машина намагається перевернути реальність, коли російські дрони та літаки регулярно порушують повітряний простір країн НАТО. У той час як підтримка продовження війни серед громадян Росії впала до історично низького рівня, Кремль посилює наратив "Росія проти Заходу", щоб підняти моральний дух суспільства.

В останні тижні Польща, Литва та Естонія повідомили про вторгнення російських безпілотників і літаків, а в НАТО заявили, що це свідчить про все більш безвідповідальну поведінку Москви.

У той же час, Кремль намагається показати Європу агресором, натякаючи, що Захід може збивати російські літаки. Як і під час інших кризових моментів – збивання малайзійського рейсу MH17 або повномасштабного вторгнення в Україну – російська влада відправила міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Нью-Йорка.

У виступі на Генеральній Асамблеї ООН він звинуватив Захід у ескалації та заявив, що Росія "ніколи не мала і не має" наміру нападати на НАТО чи ЄС, але попередив: на будь-яку агресію Москва відповість "рішуче". Таку риторику повторив і російський диктатор Володимир Путін, пообіцявши відповісти на дії Заходу "не словами, а військово-технічними заходами". Російські державні ЗМІ відразу ж одразу підхопили цей тон.

Аналітики зазначають, що головна мета такої пропаганди – не Захід, а власне населення. Війна Росії проти України вже наближається до тривалості боротьби Радянського Союзу із нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Це разом із економічними труднощами змушує Кремль пояснювати громадянам, "чому досі немає перемоги".

Водночас, опитування Левада-центру свідчать: 66% росіян підтримують мирні переговори, а кількість прихильників "війни до кінця" впала до історичного мінімуму.

На цьому тлі Кремль посилює пропаганду, щоб переконати громадян, що Росія нібито веде боротьбу з усім світом.

"Режим Путіна не може існувати без конфронтації", — резюмують експерти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — The Economist про настрої українців та росіян: чи справді війна може припинитися.







