logo

BTC/USD

26380.54

ETH/USD

1845.32

LTC/USD

87.93

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне боятся ехать в Крым: спрос на аренду жилья на полуострове упал до рекордного минимума
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне боятся ехать в Крым: спрос на аренду жилья на полуострове упал до рекордного минимума

Спрос россиян на аренду жилья на оккупированном полуострове упал до 1%

сегодня, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на начало летнего сезона отпусков спрос на отдых в Крыму среди граждан РФ резко начал снижаться. Доля полуострова в бронированиях жилья и отелей в России на лето 2023 года – всего 1%. При этом еще в 2021 году на крымские курорты приходилось 19% бронирований, пишут российские СМИ.

Россияне боятся ехать в Крым: спрос на аренду жилья на полуострове упал до рекордного минимума

Крым. Фото из открытых источников

Сервисы бронирования жилья отмечают, что резкое падение спроса произошло еще в 2022 году, а этим летом ситуация ухудшилась еще больше. Например, в 2021 году на полуостров пришлось 19% бронирований туристического жилья, в 2022-м – уже только 3%. В этом сезоне россияне предпочитают отдыхать в других областях – доля Сочи выросла до максимума за 5 лет (15%).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Другой сервис бронирования жилья, включая квартиры и дома посуточно, подтверждает обвалившийся спрос на размещение в Крыму. По предварительным бронированиям на сайте доля полуострова летом 2023 года составляет 3%.                                                                                            

"По сравнению с прошлыми сезонами этим летом в Крыму будет намного меньше бронирований. Наибольший спрос в регионе приходится на Ялту и Севастополь", – отмечают в сервисе.

Из-за резкого спада спроса в Крыму снизились цены на проживание даже в самых популярных локациях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым без воды три, пять, десять лет: Алексей Данилов озвучил неутешительные последствия подрыва Каховской ГЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно довести до конца: марионетка Кремля во главе "ДНР" Денис Пушилин размечтался о захвате Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!