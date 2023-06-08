Россияне боятся ехать в Крым: спрос на аренду жилья на полуострове упал до рекордного минимума

Несмотря на начало летнего сезона отпусков спрос на отдых в Крыму среди граждан РФ резко начал снижаться. Доля полуострова в бронированиях жилья и отелей в России на лето 2023 года – всего 1%. При этом еще в 2021 году на крымские курорты приходилось 19% бронирований, пишут российские СМИ.

Крым. Фото из открытых источников

Сервисы бронирования жилья отмечают, что резкое падение спроса произошло еще в 2022 году, а этим летом ситуация ухудшилась еще больше. Например, в 2021 году на полуостров пришлось 19% бронирований туристического жилья, в 2022-м – уже только 3%. В этом сезоне россияне предпочитают отдыхать в других областях – доля Сочи выросла до максимума за 5 лет (15%).

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Другой сервис бронирования жилья, включая квартиры и дома посуточно, подтверждает обвалившийся спрос на размещение в Крыму. По предварительным бронированиям на сайте доля полуострова летом 2023 года составляет 3%.

"По сравнению с прошлыми сезонами этим летом в Крыму будет намного меньше бронирований. Наибольший спрос в регионе приходится на Ялту и Севастополь", – отмечают в сервисе.

Из-за резкого спада спроса в Крыму снизились цены на проживание даже в самых популярных локациях.

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