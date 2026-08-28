Россияне будут без бензина: Генштаб раскрыл детали нового удара ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. После атаки на территории объекта возник пожар, а масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

О результатах сделки сообщил Генеральный штаб ВСУ. Удар по российскому предприятию был нанесен в ночь против последних суток. К операции привлекли сразу несколько составляющих сил обороны: подразделения Deep Strike Сил специальных операций, Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным Генштаба, после поражения на территории завода был зафиксирован пожар. Подробные последствия атаки еще не устанавливаются.

"Славнефть-ЯНОС" является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в Ярославле и входит в структуру ПАО "Славнефть". Его мощности позволяют перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие имеет полный цикл переработки и производит широкий спектр продукции – от автомобильного бензина и дизельного горючего до авиационного горючего, мазута, битума и смазочных материалов.

Украинские военные отмечают, что такие предприятия имеют значение для обеспечения российской армии, продолжающей войну против Украины. Поражение объектов нефтеперерабатывающей отрасли является частью усилий по снижению возможностей РФ поддерживать собственный военно-промышленный потенциал и снабжать топливом оккупационные войска.

В то же время окончательно оценить эффективность удара пока невозможно. В Генеральном штабе отметили, что информация о масштабах повреждений и ущерба будет обнародована после получения дополнительных данных.

Атака на "Славнефть-ЯНОС" стала очередным ударом по стратегически важной инфраструктуре в глубине России, обеспечивающей не только гражданский сектор, но и нужды военной машины Кремля.

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