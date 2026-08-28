Росіяни будуть без бензину: Генштаб розкрив деталі нового удару ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії – заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Після атаки на території об’єкта виникла пожежа, а масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удар по російському підприємству було завдано в ніч проти останньої доби. До операції залучили одразу кілька складових Сил оборони: підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій, Сили безпілотних систем та Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними Генштабу, після ураження на території заводу було зафіксовано пожежу. Детальні наслідки атаки ще встановлюються.

"Славнефть-ЯНОС" є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії. Завод розташований у Ярославлі та входить до структури ПАТ "Славнефть". Його потужності дозволяють переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство має повний цикл переробки та виробляє широкий спектр продукції – від автомобільного бензину й дизельного пального до авіаційного пального, мазуту, бітуму та мастильних матеріалів.

Українські військові наголошують, що такі підприємства мають значення для забезпечення російської армії, яка продовжує війну проти України. Ураження об’єктів нафтопереробної галузі є частиною зусиль зі зниження можливостей РФ підтримувати власний військово-промисловий потенціал і забезпечувати паливом окупаційні війська.

Водночас остаточно оцінити ефективність удару поки що неможливо. У Генеральному штабі зазначили, що інформація про масштаби пошкоджень та збитків буде оприлюднена після отримання додаткових даних.

Атака на "Славнефть-ЯНОС" стала черговим ударом по стратегічно важливій інфраструктурі в глибині Росії, яка забезпечує не лише цивільний сектор, а й потреби військової машини Кремля.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва у паніці після атаки ЗСУ: чому перекрили трасу та оголосили небезпеку.