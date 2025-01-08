Россияне будут злы на Путина: российский диктатор повторил шаг Брежнева

Российский диктатор Владимир Путин идет следами бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Россияне могут быть недовольны такими действиями, ведь это касается повышения цен на алкоголь.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, в январе-октябре прошлого года продажи водки в России достигли нового рекорда – было продано 625 миллионов литров алкоголя. Это больше, чем на 15% за показатели предыдущего рекордного 2017 года.

Как следствие Минфин России во второй раз за несколько месяцев с июня 2024 повысил цену на водку. Сначала на 6,4%, а с 1 января 2025 года пол-литра водки в России выросли в цене на 17%. Теперь минимальная стоимость популярного среди россиян алкоголя выросла с 299 рублей до 349 рублей, то есть на 50 рублей. Кроме водки в России, цены выросли и на другие алкогольные напитки, в частности коньяк и бренди.

Вероятным решением поднять цены на алкоголь стала война в Украине. Это свидетельствует, что для российского диктатора продолжение вторжения становится все дороже, а более высокие налоги преследуют цель закрыть дыру, которую прорывают расходы на войну в государственном бюджете.

Подобный шаг делал в 1981 году Леонид Брежнев, резко поднявший цены на водку. Советский лидер поднял цену спирта на 18%. Тогда московский корреспондент Washington Post Душко Додер рассказал, что россияне начали возмущаться и жаловаться. Официально Брежнев хотел якобы ограничить чрезмерное употребление водки среди россиян. Однако западные обозреватели считают, что настоящей целью была компенсация увеличенных расходов на оборону из-за войны в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию накрыла новая волна инфляции, а цены на продукты бьют рекорды.

Также "Комментарии" писали о том, сколько лет Россия сможет продолжать войну.