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Россияне цинично похвастались атаками по энергетике Украины

31 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину

сегодня, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские агрессоры кичатся сегодняшним массированным обстрелом по Украине и очередным ударом по энергетической инфраструктуре Украины.

Россияне цинично похвастались атаками по энергетике Украины

Ракетная атака на Украину (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", — сообщает российское оборонное Министерство.

Здесь отмечают, что в результате ударов якобы была остановлена работа предприятий оборонной промышленности, которые производят и ремонтируют вооружение, военную технику и боеприпасы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла массированный ракетный удар . В ночь на 31 марта Россия в Саратовской области подняла бомбардировщики Ту-95 с крылатыми ракетами для удара по Украине. Кроме ракет, россияне активно атаковали "шахедами", долетавшие до западных областей Украины.

Первые группы российских ракет вошли в воздушное пространство Украины около 5 часов утра. Они пролетели мимо Киевской и Житомирской областей, где сработали системы ПВО, и продолжили движение на запад. Далее российские ракеты достигли Тернопольщины, Волыни, Прикарпатья и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об угрозе городу. Около 5:50 российские ракеты из Волыни пролетели над городом в две волны по направлению к Стрые.

Именно этот город во Львовской области стал объектом последних российских ракетных атак. Также на Стрый были направлены ракеты из Ивано-Франковской области. Власти в предыдущие разы сообщали, что Россия наносит удары по газовым предприятиям и подземным хранилищам.



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