Россияне доигрались: в каком городе сливают отопление в сотнях домов и эвакуируют жителей
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне доигрались: в каком городе сливают отопление в сотнях домов и эвакуируют жителей

В Белгороде продолжает оставаться сложной ситуация с энергетикой

9 февраля 2026, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Белгороде РФ из-за огневого поражения объектов энергетики в сотнях многоквартирных домах сливают системы отопления, пункты обогрева переходят в круглосуточный режим, а детей школьного возраста, многодетные семьи и одиноких пенсионеров могут эвакуировать в другие области РФ. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Россияне доигрались: в каком городе сливают отопление в сотнях домов и эвакуируют жителей

Отключение света в Белгороде. Фото: из открытых источников

Глава Белгородской области отметил, что в связи с тем, что вчера, как и в предыдущие несколько месяцев, было большое огневое воздействие на объекты энергетики, и восстановительные работы все еще продолжаются, а также в связи с предстоящим резким понижением температуры власти принимают решение: в 455 многоквартирных домах начинают слив системы отопления. А также – 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода.

По словам Гладкова, по мере выполнения восстановительных работ на ТЭЦ будет подаваться тепло в жилые дома, социальные объекты и коммерческие предприятия.

"Если мы этого не сделаем, урон или ущерб будет практически катастрофический для каждого жителя, который живёт в этой части города", — отметил он.

Гладков также сообщил, что пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Также детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, переводятся на круглосуточную работу.

Детей школьного возраста можно эвакуировать в другие регионы РФ, также власти готовы переместить в другие регионы многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — больницы без света, пациентов – в автобусы: в российском Белгороде началась скрытая эвакуация больных.




