Росіяни догралися: у якому місті зливають опалення у сотнях будинків та евакуюють мешканців
Росіяни догралися: у якому місті зливають опалення у сотнях будинків та евакуюють мешканців

У Бєлгороді продовжує залишатися складною ситуація з енергетикою

9 лютого 2026, 07:00
Автор:
Кравцев Сергей

У Бєлгороді РФ через вогневу поразку об'єктів енергетики в сотнях багатоквартирних будинках зливають системи опалення, пункти обігріву переходять у цілодобовий режим, а дітей шкільного віку, багатодітні сім'ї та одиноких пенсіонерів можуть евакуювати до інших областей РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

Росіяни догралися: у якому місті зливають опалення у сотнях будинків та евакуюють мешканців

Відключення світла у Бєлгороді. Фото: із відкритих джерел

Глава Бєлгородської області зазначив, що у зв'язку з тим, що вчора, як і в попередні кілька місяців, був великий вогневий вплив на об'єкти енергетики, і відновлювальні роботи все ще продовжуються, а також у зв'язку з різким зниженням температури влади, що має бути, приймають рішення: у 455 багатоквартирних будинках починають злив системи відоп. А також – 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 виші, інші соціальні об'єкти та комерційні підприємства, що знаходяться на певних вулицях міста Бєлгорода.

За словами Гладкова, у міру виконання відновлювальних робіт на ТЕЦ подаватиметься тепло до житлових будинків, соціальних об'єктів і комерційних підприємств.

"Якщо ми цього не зробимо, шкода чи шкода буде практично катастрофічною для кожного жителя, який живе в цій частині міста", — зазначив він.

Гладков також повідомив, що пункти обігріву переходять у цілодобовий режим роботи. Також дитячі садки у місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія та вода, переводяться на цілодобову роботу.

Дітей шкільного віку можна евакуювати в інші регіони РФ, також влада готова перемістити в інші регіони багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми-інвалідами і пенсіонерів, що самотньо проживають.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лікарні без світла, пацієнтів – до автобусів: у російському Бєлгороді розпочалася прихована евакуація хворих.




