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Россияне эвакуируют деревню на Дальнем Востоке РФ из-за запуска ракеты

Жители российской деревни могут пострадать из-за обломков российской ракеты, поэтому их эвакуируют.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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11 августа в рамках запуска первого в России месячного посадочного аппарата почти за полвека жители села на Дальнем Востоке РФ должны быть эвакуированы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне эвакуируют деревню на Дальнем Востоке РФ из-за запуска ракеты

Российская ракета. Фото из открытых источников


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11 августа Россия запустит с космодрома "Восточный " ракету на Луну. Первая степень ракетоносителя будет отделена над Хабаровским краем. В зоне поражения находятся несколько местных рек и один поселок – Шахтинск, в котором проживает около 60 человек.

"Падение и разрушение ракетных двигателей будет сопровождаться свечением и грохотом. Упавшие фрагменты могут создать травмы для людей", — отметил председатель Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Поэтому село Шахтинск эвакуируют за два часа до запуска ракеты. Туристов, рыболовов и охотников, которые находятся в зоне возможного поражения обломков ракеты просят покинуть опасную территорию. Въезд в зону падения обломков ракеты, в России запретили с 11 по 13 августа. Где разместят людей, которых собираются эвакуировать официальные лица РФ, не сообщили.

В последний раз россияне запускали лунный посадочный аппарат "Луна-24" в 1976 году. Новый проект получил название "Луна-25".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что солдаты армии РФ терроризируют российскую деревню. Местные жители жалуются на российских военных, которые постоянно пьяны, пристают к женщинам и несовершеннолетним девушкам. Российские солдаты сожгли местную церковь, а одному таксисту отрезали палец.

Также "Комментарии" писали, что бывший офицер Пентагона заявил, что США контактировали с НЛО и скрывают эту информацию.




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Источник: https://www.ixbt.com/news/2023/08/07/zhitelej-shahtinska-jevakuirujut-v-den-zapuska-rakety-sojuz21b-izza-padenija-ejo-stupenej.html
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