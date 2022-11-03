Россияне готовятся к могилизации. В России прошла похоронная выставка

С 1 по 3 ноября в столице России прошла выставка похоронных услуг под названием "Некрополь – World Россия 2022". Об этом сообщает в Facebook Тарас Березовец.

Фото с выставки ритуальных услуг. Фото из открытых источников

Сообщается, что выставка похоронных услуг пользуется большой популярностью и посетила ее значительное количество жителей Москвы и гостей города. В программе мероприятия включены разные конкурсы, курсы и мастер-классы.

"Некрополь – World Russia 2022" – это возможность для российских компаний найти новых партнеров, а для международных найти новый рынок сбыта, написано в пресс-релизе к выставке погребальных услуг и принадлежностей.

На выставке гробов выступали спикеры из нескольких крупнейших городов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Владивосток. Кроме гробов, показывали новые технологии кремации.

Неудивительно, что в Российской Федерации такая выставка пользуется безумным спросом, ведь на 3 ноября украинские войска ликвидировали 74 тыс. российских оккупантов. Кроме того, в октябре ВСУ уничтожило наибольшее количество россиян с начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания ритуальных услуг в Белгороде выбрасывала цинковые гробы на ближайшую общественную мусорку. Именно в этих цинковых гробах привозят мертвых россиян из Украины. Их родственники покупают деревянные гробы и хоронят в них, а с цинковыми гробами компания ритуальных услуг решила не морочиться.



Также "Комментарии" писали о том, что россияне бросили своего медика умирать, но украинские военные спасли его. Соответствующая видеозапись опубликовала Служба безопасности Украины.

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