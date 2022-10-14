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Россияне готовятся к очередному «жесту доброй воли», после чего снова предложит переговоры

Путин хочет продолжения войны в Украине, но очень сильно нуждается в паузе

сегодня, 17:08
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле уже всерьез говорят о том, что удержать Херсонскую область и контроль над Херсоном не удастся. Поэтому вполне можно будет отвести российские войска, что подать, как жест доброй воли и предложить переговоры Украине, где обсуждать вопрос прекращения огня и перемирия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Meduza", которое в России причислили к "иностранным агентам".

Россияне готовятся к очередному «жесту доброй воли», после чего снова предложит переговоры

Российские военные. Фото: из открытых источников

При этом СМИ, ссылаясь на собеседника, близкого к Кремлю, утверждает, что желание Путина и его близкого окружения педалировать тему переговоров не связано с тем, что Россия намерена подписать мирный договор с Украиной и прекратить войну. Путин, как и ранее настроен продолжать войну. При этом ему нужны переговоры для того, чтобы выиграть время, за которое российский диктатор надеется обучить мобилизованных и восполнить запасы военной техники, чтобы в феврале-марте 2023 года начать новое масштабное наступление.

Сейчас Кремль пытается "повлиять на западных лидеров" и, в частности, в этом вопросе, очень сильно надеется на президента Турции Эрдогана, через которого и продвигается вопрос переговоров с Украиной, которая, как известно, отказалась садить за стол переговоров с Россией, пока ее представляет Путин.

По данных собеседников "Медузы", Кремль разработал новый "тактический вариант". Его задача – добить введения временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по замыслу российских властей, могли бы российские и украинские военные – без привлечения первых лиц обоих государств.

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Источник: https://meduza.io/feature/2022/10/14/rossiyskie-vlasti-vse-chasche-govoryat-chto-gotovy-vernutsya-k-peregovoram-s-ukrainoy-meduza-vyyasnila-chto-stoit-za-etimi-zayavleniyami
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