Россияне играют с Трампом и его переговорщиками: в чем главные угрозы

Российская переговорная группа пыталась заигрывать с администрацией Дональда Трампа накануне переговоров в Саудовской Аравии, открыто льстия президенту США, сообщил в эфире 24 канала политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что представители старой школы КГБ прекрасно владеют искусством манипуляций.

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Глава российской делегации Кирилл Дмитриев на полях переговоров призвал к "налаживанию мостов" между Москвой и Вашингтоном и выразил убеждение, что этот процесс может занять всего 2–3 месяца.

"Дмитриев бьет в ту же точку, мол, все из-за Джо Байдена, при Трампе войны бы не было. Кремлевцы играют на моментах, которые Трампу очень нравятся. Вот это действительно настораживает", – отметил эксперт.

Тизенгаузен также обратил внимание на позицию США: хотя Трамп может казаться простым, американцы уверяют, что он достаточно рассудителен и может нанести неожиданный удар по России. Однако ситуация усложняется из-за договора по поводу полезных ископаемых, на подписании которого настаивает Белый дом.

"Если кто-то присыпает бдительность Путина, то понимаем, но здесь говорят, мол, у вас час на подписание и отдавайте все недра нам, а потом называют недальновидным поступок Владимира Зеленского, не подписавшего договор", — отметил эксперт.

Тем временем участвующий в переговорах глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет делать никаких территориальных уступок. Таким образом, в Кремле продолжают называть оккупацию украинских территорий "уступками".

Кроме того, Тизенгаузен подчеркнул, что сейчас проходит еще один тревожный процесс – раскол и давление новой американской администрации на европейские страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили РФ больше не бить по объектам энергетики в Украине.



