Россияне испугались из-за землетрясения: думали, что это бьет ВСУ

Вблизи российского города Новороссийск в ночь на 10 февраля произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов, вызвавшее настоящую панику среди местных жителей. Часть россиян в соцсетях признавалась, что сначала восприняла подземные толчки как возможный удар Вооруженных Сил Украины.

Землетрясение в России. Фото из открытых источников

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 4,8 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался на глубине около 10 километров и примерно в 30-35 км северо-западнее Новороссийска, стратегически важного портового города на Черном море, где находится военная база РФ.

Подземные толчки зафиксировали около 1:30 ночи. Их ощущали не только в самом Новороссийске, но и в районе Анапы и в Краснодарском крае. По сообщениям очевидцев, в многоэтажках "шатались стены", в квартирах трескались потолки и осыпалась штукатурка.

Дополнительное напряжение для россиян создала воздушная тревога, объявленная в Краснодарском крае почти одновременно с землетрясением. На фоне регулярных атак на Новороссийскую военно-морскую базу, которую неоднократно поражали украинские морские дроны, многие россияне предположили, что речь идет об очередном обстреле военного объекта со стороны Украины.

Официальной информации о серьезных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в России пока нет.

