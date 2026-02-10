Росіяни перелякалися через землетрус: думали, що це б'є ЗСУ

Поблизу російського міста Новоросійськ у ніч на 10 лютого стався землетрус магнітудою майже 5 балів, який викликав справжню паніку серед місцевих мешканців. Частина росіян у соцмережах зізнавалася, що спершу сприйняла підземні поштовхи як можливий удар Збройних сил України.

Землетрус в Росії. Фото з відкритих джерел

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда землетрусу склала 4,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався на глибині близько 10 кілометрів і приблизно за 30-35 км на північний захід від Новоросійська, стратегічно важливого портового міста на Чорному морі, де знаходиться військова база РФ.

Підземні поштовхи зафіксували близько 01:30 ночі. Їх відчували не лише в самому Новоросійську, а й у районі Анапи та загалом у Краснодарському краї. За повідомленнями очевидців, у багатоповерхівках "хиталися стіни", у квартирах тріскалися стелі та обсипалася штукатурка.

Додаткову напругу для росіян створила повітряна тривога, оголошена в регіоні Краснодарського краю майже одночасно із землетрусом. На тлі регулярних атак на Новоросійську військово-морську базу, яку неодноразово уражали українські морські дрони, багато росіян припустили, що йдеться про черговий обстріл військового об’єкта з боку України.

Офіційної інформації про серйозні руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу в Росії наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про землетрус в Криму, який стався на початку лютого. Поштовхи в Азовському морі відчули в кількох регіонах України.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від вибухів. Де видалася пекельна ніч у росіян.