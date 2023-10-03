Россияне испытывают экспериментальное оружие с ядерным двигателем – NYT

Спутниковые аэрофотосъемки свидетельствуют, что Россия хочет провести испытания экспериментальной ракеты с ядерным двигателем, которая может пролететь тысячи километров, прежде чем попасть в цель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание New York Times.



Россия испытывает экспериментальную ракету "Буревестник". Фото из открытых источников

По данным издания, ссылающегося на источники в американской разведке, Россия прекратила движение самолетов и другого транспорта в отдаленной части Арктики, где готовится к испытанию ракеты "Буревестник".

Россия утверждает, что благодаря ядерному двигателю ракета будет иметь сверхзвуковую скорость, сможет избегать любых средств ПВО и попадать в цели на расстоянии более 38 тыс. км. Несмотря на заявленные технические характеристики, некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative, занимающаяся мониторингом контроля над вооружениями, считает, что ракета "Буревестник" пока не готова к использованию.

Организация проанализировала 13 испытаний россиян с 2017 по 2019 год и выяснила, что все они закончились неудачами, а одно имело трагические последствия. Ракета, запущенная в 2019 году, упала и взорвалась, убив семерых людей, что впоследствии подтвердили в Минобороны РФ.

Кроме того, ракета "Буревестник" ни разу не преодолела расстояние в 38 тыс. км. Длиннейший полет длился около двух минут, за которые ракета пролетела 35 тыс. км и упала в море. А во время другого испытания ядерная установка вышла из строя, в результате чего ракета "Буревестник" упала в нескольких километрах от места запуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из США поступили важные заявления для Украины, где указывают, что Путин ошибается.

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