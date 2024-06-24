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Россияне критикуют Минобороны РФ: что произошло

По информации ISW, россияне критикуют Минобороны РФ за действия ПВО в Крыму

24 июня 2024, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские военкоры широко критикуют Минобороны России и российские оккупационные власти в Крыму за то, что они не смогли предотвратить удар по Севастополю 23 июня и должным образом защитить гражданское население. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне критикуют Минобороны РФ: что произошло

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Россияне критикуют власти РФ за то, что они не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения гражданских об опасности.

Несколько российских военных блогеров критиковали свою власть за то, что они не обнаружили и не уничтожили все ракеты до того, как они подошли к Севастополю, а также за то, что они не смогли построить укрытие у пляжа.

Кадры и изображения свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отметили в Институте. Кроме того, власти РФ безответственно поощряли российский туризм в Крым, в то время как российские военные продолжают использовать полуостров как тыловой район.

"Российские военные, вероятно, целенаправленно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдержать украинские удары", – говорится в отчете.

В ISW напомнили, что ранее было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия своей военной техники.

Аналитики института пришли к выводу, что Россия, вероятно, нарушает свои нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них".

Напомним, 23 июня в нескольких городах временного оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. В частности, взрывы слышали в районе Севастополя. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО. Пропагандистские паблики писали, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.

Развожаев заявил, что над Черным морем "уничтожили пять воздушных целей", но обломки рухнули в прибрежную зону. В результате якобы были ранены несколько человек и возникли два пожара.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-23-2024
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