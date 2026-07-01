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Россияне массово ищут ответ на один вопрос: у Кремля появился новый тревожный сигнал

После ударов Украины по Москве и Санкт-Петербургу резко возросло количество запросов о завершении войны, а рейтинг Путина продолжает падать

1 июля 2026, 07:54
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Кравцев Сергей

В России стремительно усиливается общественный интерес к завершению войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на статистику крупнейшей российской поисковой системы Yandex.

Россияне массово ищут ответ на один вопрос: у Кремля появился новый тревожный сигнал

Паспорт РФ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, в период с 22 по 28 июня пользователи осуществили более 137 тысяч поисковых запросов с вопросами о том, когда Россия прекратит войну против Украины. Это стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Наибольшая активность зафиксирована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Именно эти регионы в последнее время все чаще становятся целями украинских дальнобойных ударов, несмотря на концентрацию российских систем противовоздушной обороны.

В ISW отмечают, что интерес к теме завершения войны растет уже вторую неделю. Предыдущий рекорд установлен после ударов украинских беспилотников по Санкт-Петербургу во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Еще одним показательным сигналом эксперты называют результаты социологии. По данным связанной с Кремлем организации ФОМ, рейтинг одобрения Владимира Путина за несколько дней снизился с 74 до 69% после самой масштабной атаки Украины по Московской области. В то же время, еженедельные опросы демонстрируют постепенное падение доверия к российскому президенту еще с февраля 2026 года.

Аналитики ISW считают симптоматическим даже сам факт обнародования таких данных государственными социологами. По их мнению, Кремлю все труднее скрывать усталость общества от войны, поскольку боевые действия уже ощутимо влияют даже на жителей самых больших и защищенных российских городов.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-30-2026/
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