Росіяни масово шукають відповідь на одне питання: у Кремлі з'явився новий тривожний сигнал

У Росії стрімко посилюється суспільний інтерес до завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на статистику найбільшої російської пошукової системи Yandex.

Паспорт РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, у період із 22 до 28 червня користувачі здійснили понад 137 тисяч пошукових запитів із питаннями про те, коли Росія припинить війну проти України. Це стало найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Найбільшу активність зафіксовано у Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Саме ці регіони останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів, попри концентрацію там російських систем протиповітряної оборони.

В ISW зазначають, що інтерес до теми завершення війни зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній рекорд був встановлений після ударів українських безпілотників по Санкт-Петербургу під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Ще одним показовим сигналом експерти називають результати соціології. За даними пов'язаної з Кремлем організації ФОМ, рейтинг схвалення Володимира Путіна за кілька днів знизився з 74% до 69% після наймасштабнішої атаки України по Московській області. Водночас щотижневі опитування демонструють поступове падіння довіри до російського президента ще з лютого 2026 року.

Аналітики ISW вважають симптоматичним навіть сам факт оприлюднення таких даних державними соціологами. На їхню думку, Кремлю дедалі важче приховувати втому суспільства від війни, оскільки бойові дії вже відчутно впливають навіть на жителів найбільших і найбільш захищених російських міст.

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