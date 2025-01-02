Россиянка Мария Певчих предложила менять российских политических заключенных на то, чтобы с России сняли санкции.

Санкции против РФ

"Политзеков можно менять на санкции, на частичное снятие санкций с чего-нибудь или кого-нибудь. Человеческие жизни гораздо важнее, чем любые санкции", — заявила россиянка.

На это заявление отреагировал политолог Петр Олещук. По его словам, российские "либеральные эмигрантские оппозиционеры" начали отрабатывать темы, ради которых их собственно и "командировали" на Запад.

"Вот, например, соратница Навального предлагает шикарную схему. Менять "российских политзеков" на снятие с рашки санкций. То, что санкции налагались за агрессию против Украины, ее не сильно волнует. Как и то, что в российском плену до сих пор находится огромное количество украинских граждан, ее не волнует. Годами в нечеловеческих условиях", — отметил Олещук.

По его словам, по этой схеме с России можно будет снять с течением времени практически все санкции.

"Схема шикарна тем, что если ее взять на вооружение, то можно снять с рашки все санкции. Потому что потенциальное количество "политзеков" там почти безгранично. Снять без изменения российской политики и наказания за агрессию. В этом, фактически, и смысл существования "либеральной оппозиции" — продвижение на Западе избегания ответственности для русского империализма. Долгое время агенты ждали команды, но теперь приступили к работе", — подытожил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сенаторы России на публичном заседании фактически легитимировали Юлию Навальную в информационном пространстве России. Юлия Навальная является абсолютно удобным противником для Кремля, равно как и Джо Байден является удобным американским президентом для Путина.



