logo

BTC/USD

26931.78

ETH/USD

1798.90

LTC/USD

82.47

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото

Ольга Скабеева попала в скандал, выложив фото в цветах украинского флага

сегодня, 20:55 comments1635
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Представительница российских пропагандистов Ольга Скабеева в очередной раз попала в скандальную ситуацию из-за собственного поздравления в социальных сетях. Пропагандистка желала "всем весны" и обнародовала в сообщении фотографию ирисов сине-желтой гаммы.

Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем канале в Telegram.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Через некоторое время она удалила фото. Этот конфуз Скабеевой вызвал смех среди жителей РФ в сети.

Там российские подписчики живо обсуждают этот скандальный конфуз Скабеевой. При этом, многие придерживаются мнения, что это получилось не случайно, а как будто было продуманной версией.

"Все она понимает. Скорее всего это был продуманный ход. В сочетании с тем, что она сейчас несет с печальной физиономией в своих передачах", "Потом будет на суде это приводить в пример того, что она не была согласна с политикой партии и правительства", "Когда напилась и запуталась", "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу", "Вы не понимаете, Оля жертва режима", — высказывают свои мысли жители РФ в Интернете.

Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото - фото 2
Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка оправдала поражение россиян и заявила, что Кремль победит НАТО. По словам российской пропагандистки Маргариты Симоньян, Россия одержала победу над Украиной за несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО. Как утверждает пропагандистка, российские захватчики "победят весь западный мир" во время боев за Бахмут и Угледар. Главная редактор российского пропагандистского телеканала RT убеждена, что российская армия уничтожила главные военные силы на Украине, "когда взяли Гостомель".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!