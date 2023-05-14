Россияне набросились на Скабееву в соцсети из-за фото

Представительница российских пропагандистов Ольга Скабеева в очередной раз попала в скандальную ситуацию из-за собственного поздравления в социальных сетях. Пропагандистка желала "всем весны" и обнародовала в сообщении фотографию ирисов сине-желтой гаммы.

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем канале в Telegram.

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Через некоторое время она удалила фото. Этот конфуз Скабеевой вызвал смех среди жителей РФ в сети.

Там российские подписчики живо обсуждают этот скандальный конфуз Скабеевой. При этом, многие придерживаются мнения, что это получилось не случайно, а как будто было продуманной версией.

"Все она понимает. Скорее всего это был продуманный ход. В сочетании с тем, что она сейчас несет с печальной физиономией в своих передачах", "Потом будет на суде это приводить в пример того, что она не была согласна с политикой партии и правительства", "Когда напилась и запуталась", "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу", "Вы не понимаете, Оля жертва режима", — высказывают свои мысли жители РФ в Интернете.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка оправдала поражение россиян и заявила, что Кремль победит НАТО. По словам российской пропагандистки Маргариты Симоньян, Россия одержала победу над Украиной за несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО. Как утверждает пропагандистка, российские захватчики "победят весь западный мир" во время боев за Бахмут и Угледар. Главная редактор российского пропагандистского телеканала RT убеждена, что российская армия уничтожила главные военные силы на Украине, "когда взяли Гостомель".



