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Россияне начинают понимать, что идет война: что происходит второй день подряд в РФ

В России отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов

7 июля 2025, 07:16
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье были отменены сотни авиарейсов, больше всего в крупных российских аэропортах – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.

Россияне начинают понимать, что идет война: что происходит второй день подряд в РФ

Аэропорт Пулково. Фото: из открытых источников

Временно не обслуживались рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).

Вечером 6 июля в московском аэропорту Шереметьево был отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.

"Росавиация" утверждает, что ситуация контролируемая, однако в крупных аэропортах наблюдаются очереди пассажиров.

В общей сложности отменено около 287 рейсов, не считая данных из аэропортов, где работа полностью приостановлена.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ночью 7 июля "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Саратова.

Позже "Росавиация" сообщила об отмене ограничений в работе Пулково и аэропорта Саратова.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне массово жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов. 

"Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург — вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылеты. Некоторые пассажиры находятся там более 10 часов", — отмечают росСМИ.




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Источник: https://t.me/favt_ru/4304
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