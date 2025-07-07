Россияне начинают понимать, что идет война: что происходит второй день подряд в РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье были отменены сотни авиарейсов, больше всего в крупных российских аэропортах – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.
Аэропорт Пулково. Фото: из открытых источников
Временно не обслуживались рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).
Вечером 6 июля в московском аэропорту Шереметьево был отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.
"Росавиация" утверждает, что ситуация контролируемая, однако в крупных аэропортах наблюдаются очереди пассажиров.
В общей сложности отменено около 287 рейсов, не считая данных из аэропортов, где работа полностью приостановлена.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вечером в воскресенье российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ночью 7 июля "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Саратова.
Позже "Росавиация" сообщила об отмене ограничений в работе Пулково и аэропорта Саратова.
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