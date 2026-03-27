Россияне начинают прозревать: на Западе ошеломили реальными показателями рейтинга диктатора

На фоне экономического упадка и усиления ограничений интернета в России доверие граждан к диктатору Владимиру Путину достигло самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на социологическое исследование, проведенное лояльным Кремлю Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце прошлой недели.

По результатам опроса, доля доверяющих Путину россиян за неделю упала с 76,7% до 75%. Одобрение его деятельности снизилось с 72 до 70,1%. Хотя эти показатели все еще высоки, если сравнивать с рейтингами лидеров демократических стран, для России это рекордно низкие значения с 20 февраля 2022 – дня начала полномасштабной войны против Украины.

Опрос также показал, что 20,1% респондентов откровенно не доверяют Путину, а 18,3% выразили несогласие с его политикой. Это рекордные показатели за все время войны, что свидетельствует о растущем разочаровании среди населения.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что в начале марта независимый Левада-центр обнародовал результаты своего исследования: 67% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной.

Московский политический аналитик Андрей Колесников прокомментировал, что стагнация рейтинга Путина обусловлена усталостью общества. Люди просто пытаются выживать в условиях экономической нестабильности, ограниченного доступа к информации и продолжительного военного конфликта. Эти данные свидетельствуют о постепенном, но заметном снижении доверия к власти среди населения, даже в традиционно пророссийских сегментах общества.

