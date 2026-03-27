Росіяни починають прозрівати: на Заході приголомшили реальними показниками рейтингу диктатора

На тлі економічного занепаду та посилення обмежень інтернету в Росії довіра громадян до диктатора Володимира Путіна досягла найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на соціологічне дослідження, проведене лояльним до Кремля Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ) наприкінці минулого тижня.

Фото: з відкритих джерел

За результатами опитування, частка росіян, які довіряють Путіну, за тиждень впала з 76,7% до 75%. Схвалення його діяльності знизилося з 72% до 70,1%. Хоча ці показники все ще високі, якщо порівнювати з рейтингами лідерів демократичних країн, для Росії це рекордно низькі значення з 20 лютого 2022 року – дня початку повномасштабної війни проти України.

Опитування також показало, що 20,1% респондентів відверто не довіряють Путіну, а 18,3% висловили незгоду з його політикою. Це рекордні показники за весь час війни, що свідчить про зростаюче розчарування серед населення.

Крім того, Bloomberg зазначає, що на початку березня незалежний Левада-центр оприлюднив результати власного дослідження: 67% росіян виступають за мирні переговори з Україною.

Московський політичний аналітик Андрій Колесніков прокоментував, що стагнація рейтингу Путіна зумовлена "втомою суспільства". Люди просто намагаються виживати в умовах економічної нестабільності, обмеженого доступу до інформації та тривалого воєнного конфлікту. Ці дані свідчать про поступове, але помітне зниження довіри до влади серед населення, навіть у традиційно проросійських сегментах суспільства.

