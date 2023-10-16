Россияне нагло обходят запрет на въезд автомобилей в ЕС

Финляндия ввела запрет на автомобили с российскими номерами в сентябре, а Норвегия присоединилась к санкциям против России в октябре. Однако российские туристы все еще ходят за покупками в пограничные финские магазины, а общее количество россиян после запрета не снизилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Yle.

Россияне обходят запрет на въезд автомобилей. Фото из открытых источников

Согласно санкциям в Финляндию и Норвегию запрещен въезд автомобилей с российскими номерами вместимостью до 10 мест. Таким образом, россияне перестали пользоваться собственными автомобилями и пересели на общественный транспорт или большие бусы.

Особенно это заметно в так называемом шоппинг-туризме. Россияне скупают в Финляндии максимально разрешенное количество товаров и пересекают границу. Главное для них соблюдать два основных правила: сумма покупок должна не превышать 300 евро, а вес должен быть менее 20 кг.

Финнов раздражает, что кроме "обычных" россиян за покупками приезжают посредники, покупающие товары, а затем их везут на продажу в Россию.

"Министерству иностранных дел сложно вмешаться в этот шопинг-туризм. Многое зависит от таможни. С точки зрения санкций, происходящее абсолютно законно", — сказала руководитель отдела санкций Финляндии Пиа Сариваара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что более 10 стран присоединились к новым санкциям против России по запрету на въезд в Европу на российских автомобилях. Таким образом, европейские страны заблокировали путь россиянам в ЕС. Гражданам РФ на автомобилях с российскими номерами нужно проехать через Грузию и Турцию, и добраться до Греции, чтобы иметь возможность ездить по Европе.

Также "Комментарии" писали, что Финляндия предлагает новые санкции, которые не понравятся россиянам. Правительство страны хочет забирать принадлежащие россиянам квартиры и дома.