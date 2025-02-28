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Россияне назвали главную причину, почему нужно продолжать войну против Украины

Россияне на войне в Украине хотят добиться всех целей, поставленных Путиным.

28 февраля 2025, 16:16
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Slava Kot

31% россиян выступает за продолжение войны в Украине, в то время как 59% граждан РФ поддерживают проведение мирных переговоров для окончания боевых действий. Главной причиной, которую россияне называют для продолжения войны против Украины – необходимость идти до конца и достичь целей, которые поставил Путин.

Россияне назвали главную причину, почему нужно продолжать войну против Украины

Почему россияне поддерживают продолжение войны в Украине

Согласно результатам опроса "Левада Центр", наибольшая доля россиян, желающих продолжения войны, наблюдается среди мужчин – 38%, старше 55 лет – 39% и жителей Москвы – 43%. Общий показатель среди россиян, желающих продолжения войны – 31%, включая 18%, безоговорочно поддерживающих продолжение боевых действий.

Россияне, поддерживающие продолжение войны, назвали основные причины:

  • — необходимость идти до конца, закончить начатое и достичь поставленных задач – 41%;
  • — необходимость уничтожить фашизм, нацизм и бандеровцев – 14%;
  • — необходимость победить в войне – 14%;
  • — необходимость вернуть "изначально русские" территории / присоединить "наши территории" — 13%;
  • — мирные переговоры бесполезны, они ни к чему не приведут – 12%;
  • — идет война не с Украиной, а с Западом / необходимость откинуть НАТО – 5%
  • — необходимость защитить Россию и выбить с территории Курской области – 5%
  • — необходимость сменить "украинский режим" — 4%
  • — гибнет много людей – 2%
  • — другое – 2%

Таким образом, опрос показал, что главная причина, почему россияне продолжают войну – это, чтобы закончить начатое, дойти до конца и достичь целей российского диктатора Владимира Путина. Те, кто против продолжения войны основной причиной называют потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, хотят ли россияне войны с США.

Также "Комментарии" писали, что доля сторонников мирных переговоров среди россиян возросла до максимума.



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Источник: https://www.levada.ru/2025/02/28/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-i-vozmozhnym-ustupkam-mnenie-o-razlichnyh-usloviyah-mirnogo-soglasheniya-v-fevrale-2025-goda/
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