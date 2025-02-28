Россияне назвали главную причину, почему нужно продолжать войну против Украины

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Slava Kot
31% россиян выступает за продолжение войны в Украине, в то время как 59% граждан РФ поддерживают проведение мирных переговоров для окончания боевых действий. Главной причиной, которую россияне называют для продолжения войны против Украины – необходимость идти до конца и достичь целей, которые поставил Путин.
Почему россияне поддерживают продолжение войны в Украине
Согласно результатам опроса "Левада Центр", наибольшая доля россиян, желающих продолжения войны, наблюдается среди мужчин – 38%, старше 55 лет – 39% и жителей Москвы – 43%. Общий показатель среди россиян, желающих продолжения войны – 31%, включая 18%, безоговорочно поддерживающих продолжение боевых действий.
Россияне, поддерживающие продолжение войны, назвали основные причины:
Таким образом, опрос показал, что главная причина, почему россияне продолжают войну – это, чтобы закончить начатое, дойти до конца и достичь целей российского диктатора Владимира Путина. Те, кто против продолжения войны основной причиной называют потери.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, хотят ли россияне войны с США.
Также "Комментарии" писали, что доля сторонников мирных переговоров среди россиян возросла до максимума.
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