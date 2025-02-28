Россияне назвали главную причину, почему нужно продолжать войну против Украины

31% россиян выступает за продолжение войны в Украине, в то время как 59% граждан РФ поддерживают проведение мирных переговоров для окончания боевых действий. Главной причиной, которую россияне называют для продолжения войны против Украины – необходимость идти до конца и достичь целей, которые поставил Путин.

Почему россияне поддерживают продолжение войны в Украине

Согласно результатам опроса "Левада Центр", наибольшая доля россиян, желающих продолжения войны, наблюдается среди мужчин – 38%, старше 55 лет – 39% и жителей Москвы – 43%. Общий показатель среди россиян, желающих продолжения войны – 31%, включая 18%, безоговорочно поддерживающих продолжение боевых действий.

Россияне, поддерживающие продолжение войны, назвали основные причины:

— необходимость идти до конца, закончить начатое и достичь поставленных задач – 41%;

— необходимость уничтожить фашизм, нацизм и бандеровцев – 14%;

— необходимость победить в войне – 14%;

— необходимость вернуть "изначально русские" территории / присоединить "наши территории" — 13%;

— мирные переговоры бесполезны, они ни к чему не приведут – 12%;

— идет война не с Украиной, а с Западом / необходимость откинуть НАТО – 5%

— необходимость защитить Россию и выбить с территории Курской области – 5%

— необходимость сменить "украинский режим" — 4%

— гибнет много людей – 2%

— другое – 2%

Таким образом, опрос показал, что главная причина, почему россияне продолжают войну – это, чтобы закончить начатое, дойти до конца и достичь целей российского диктатора Владимира Путина. Те, кто против продолжения войны основной причиной называют потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, хотят ли россияне войны с США.

Также "Комментарии" писали, что доля сторонников мирных переговоров среди россиян возросла до максимума.