logo

BTC/USD

81545

ETH/USD

2305.53

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне "обречены": планы Кремля не оставляют никакого шанса гражданам
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне "обречены": планы Кремля не оставляют никакого шанса гражданам

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что указывает на настоящие планы России

14 мая 2026, 17:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На территории РФ и временно оккупированных территориях Украины масштабируют сети военно-патриотических центров авангард и воин. Из Государственного бюджета РФ уже израсходовано более 50 млрд рублей (примерно 640 млн долл.).

Россияне "обречены": планы Кремля не оставляют никакого шанса гражданам

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что основная цель таких структур — милитаризация молодежи, навязывание культа войны и подготовка несовершеннолетних к участию в вооруженной агрессии. Школьников в рамках программ обучают обращению с оружием, тактической медицине, основам штурмовых действий и военной дисциплине.

"Российские власти интегрируют такие собрания в школьную программу, фактически лишая детей и родителей возможности отказаться от участия, ведь неучастие может создавать проблемы с допуском детей к аттестации и учебному процессу. Кремль продолжает вкладывать значительные ресурсы не в развитие образования или социальной инфраструктуры, а в формирование поколения, воспитанного на культе войны, ненависти и реваншизма", – отмечают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что такая практика РФ в очередной раз подтверждает, что долгосрочная стратегия – это милитаризация общества и подготовка к затяжной конфронтации.

Акцентируют внимание в Центре и на решении западных стран по действиям России. На днях Великобритания ввела санкции против граждан РФ, причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Среди фигурантов — лица, связанные с центром "воин".

"Это свидетельствует об усилении международного давления и намерениях привлечь виновных к ответственности", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал о жестоком приказе российского командования на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02rJzkBtKMLLuHujTcbvXYk8bUqXVavuTqa8hK32Vs4rbEYqg9natVt1YJoJu2pbhwl
Теги:

Новости

Все новости