Россияне "обречены": планы Кремля не оставляют никакого шанса гражданам

Кречмаровская Наталия
На территории РФ и временно оккупированных территориях Украины масштабируют сети военно-патриотических центров авангард и воин. Из Государственного бюджета РФ уже израсходовано более 50 млрд рублей (примерно 640 млн долл.).
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что основная цель таких структур — милитаризация молодежи, навязывание культа войны и подготовка несовершеннолетних к участию в вооруженной агрессии. Школьников в рамках программ обучают обращению с оружием, тактической медицине, основам штурмовых действий и военной дисциплине.
Аналитики подчеркивают, что такая практика РФ в очередной раз подтверждает, что долгосрочная стратегия – это милитаризация общества и подготовка к затяжной конфронтации.
Акцентируют внимание в Центре и на решении западных стран по действиям России. На днях Великобритания ввела санкции против граждан РФ, причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Среди фигурантов — лица, связанные с центром "воин".
