На территории РФ и временно оккупированных территориях Украины масштабируют сети военно-патриотических центров авангард и воин. Из Государственного бюджета РФ уже израсходовано более 50 млрд рублей (примерно 640 млн долл.).

Ситуация в РФ.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что основная цель таких структур — милитаризация молодежи, навязывание культа войны и подготовка несовершеннолетних к участию в вооруженной агрессии. Школьников в рамках программ обучают обращению с оружием, тактической медицине, основам штурмовых действий и военной дисциплине.

"Российские власти интегрируют такие собрания в школьную программу, фактически лишая детей и родителей возможности отказаться от участия, ведь неучастие может создавать проблемы с допуском детей к аттестации и учебному процессу. Кремль продолжает вкладывать значительные ресурсы не в развитие образования или социальной инфраструктуры, а в формирование поколения, воспитанного на культе войны, ненависти и реваншизма", – отмечают в Центре.

Аналитики подчеркивают, что такая практика РФ в очередной раз подтверждает, что долгосрочная стратегия – это милитаризация общества и подготовка к затяжной конфронтации.

Акцентируют внимание в Центре и на решении западных стран по действиям России. На днях Великобритания ввела санкции против граждан РФ, причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Среди фигурантов — лица, связанные с центром "воин".

"Это свидетельствует об усилении международного давления и намерениях привлечь виновных к ответственности", — подытожили в Центре.

