Росіяни “приречені”: плани Кремля не залишають жодного шансу громадянам

На території РФ та тимчасово окупованих територіях України масштабують мережі військово-патріотичних центрів “авангард” і “воїн”. З Державного бюджету РФ вже витратили понад 50 млрд рублів (приблизно 640 млн дол.).

Ситуація в РФ.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що основною метою таких структур є мілітаризація молоді, нав'язування культу війни та підготовка неповнолітніх до участі у збройній агресії. Школярів, у рамках програм, навчають поводженню зі зброєю, тактичній медицині, основам штурмових дій та військовій дисципліні.

“Російська влада інтегрує такі збори у шкільну програму, фактично позбавляючи дітей та батьків можливості відмовитися від участі, адже неучасть може створювати проблеми з допуском дітей до атестації та навчального процесу. Кремль продовжує вкладати значні ресурси не в розвиток освіти чи соціальної інфраструктури, а у формування покоління, вихованого на культі війни, ненависті та реваншизму”, — зазначають в Центрі.

Аналітики наголошують, що така практика РФ вчергове підтверджує, що довгострокова стратегія — це мілітаризація суспільства та підготовка до затяжної конфронтації.

Акцентують увагу в Центрі і на рішення західних країн щодо дій Росії. Днями Велика Британія запровадила санкції проти громадян РФ, причетних до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. З-поміж фігурантів — особи, пов’язані з центром “воїн”.

“Це свідчить про посилення міжнародного тиску та наміри притягнути винних до відповідальності”, — підсумували в Центрі.

