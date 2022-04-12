Россияне переживают все больше: в РФ тоже начали изобретать тероборону

В российском Белгороде зовут местных жителей в "добровольную народную дружину". Так вот нежданно россияне начали изобретать тероборону. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Белгородская область. Фото: из открытых источников

"Вы задумайтесь, насколько там не готовы к войне. Жители рф ожидали, что их танки сметут нашу армию, артиллерия разнесет города, а там уже как-нибудь "договоримся". Очень легко поддерживать то, что тебе якобы не угрожает. Пока сам в безопасности", – отметил Гончаренко.

По его словам, теперь местная власть просит граждан вступать в недодружину. Наверное, как и раньше там твердят, что в Украине у них все под контролем и потерь нет, цели выполняются, но людей просят вступить в местные дружины, чтобы быть готовыми воевать и быть готовыми умереть.

"В чем разница с нами? У нас будущие бойцы теробороны сами шли записываться, сами брались за оружие. Каждый знал, за что будет воевать. Но в рф такого не знают. Для них эта война – что-то непонятное, хоть и поддерживаемое. Хозяин сказал, холоп кивнул. Только у барина дела идут не очень, и теперь его крепостным выдали новый список обязательств. Причину не назвали: они же и так пойдут", – написал нардеп.

Хотя причина плавает на поверхности. Житель Белгорода, а зачем тебя позвали? Неужели на фронте проблемы и людей не хватает? Чего бояться, ради чего дружина – в новостях же говорили, что Украина осталась без авиации и ПВО. Странно, зачем тогда зовут.

Тут и дурак поймет, что где-то власть все же соврала. Просто на россии не дураки живут, а еще хуже.





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