Россияне переживают все больше: в РФ тоже начали изобретать тероборону

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Кравцев Сергей
В российском Белгороде зовут местных жителей в "добровольную народную дружину". Так вот нежданно россияне начали изобретать тероборону. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Белгородская область. Фото: из открытых источников
По его словам, теперь местная власть просит граждан вступать в недодружину. Наверное, как и раньше там твердят, что в Украине у них все под контролем и потерь нет, цели выполняются, но людей просят вступить в местные дружины, чтобы быть готовыми воевать и быть готовыми умереть.
Хотя причина плавает на поверхности. Житель Белгорода, а зачем тебя позвали? Неужели на фронте проблемы и людей не хватает? Чего бояться, ради чего дружина – в новостях же говорили, что Украина осталась без авиации и ПВО. Странно, зачем тогда зовут.
Тут и дурак поймет, что где-то власть все же соврала. Просто на россии не дураки живут, а еще хуже.
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