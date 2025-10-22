Россияне планируют пуски "Орешников": куда они улетят

Россия начала новый этап ядерных учений на полигоне Капустин Яр, во время которых планирует осуществить пуски баллистических ракет средней дальности Орешник и РС-26 Рубеж. Как сообщается, маневры будут продолжаться до конца октября.

Ракета Орешник (фото из открытых источников)

Согласно информационным сообщениям для гражданской авиации (NOTAM), в этот период возможны кратковременные ограничения полетов и даже объявления воздушных тревог из-за активности российских испытаний. В то же время отмечается, что эти запуски не представляют прямой угрозы для Украины.

Параллельно под личным руководством Владимира Путина прошла очередная тренировка стратегических ядерных сил РФ с привлечением наземной, морской и авиационной компонент. Кремль сообщил об "успешных практических пусках" межконтинентальных и крылатых ракет.

В частности, с космодрома Плесецк осуществлен запуск межконтинентальной ракеты Ярс по полигону Кура на Камчатке. С атомного подводного ракетоносца Брянск в Баренцевом море запустили баллистическую ракету Синева. Кроме того, самолеты дальней авиации Ту-95МС отрабатывали пуски крылатых ракет воздушного базирования.

По данным западных военных экспертов, эта цель — продемонстрировать готовность российских стратегических сил и усилить давление на Запад накануне зимы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сегодня ночью произошла уже вторая за месяц массированная атака России по гидроэнергетике Украины, в частности, по Кременчугской ГЭС и другим объектам. Несмотря на заявления Кремля об "ответных ударах", эксперты убеждены: это не обычный террор, а новая тактика, направленная на создание затяжного блекаута в Украине. Ведь хотя ГЭС производят только 5-8% электроэнергии, их роль в балансировке системы критическая.

Ночью с 21 на 22 октября российские войска нанесли массированный удар дронами и баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре. Главной особенностью этой атаки стало то, что почти все прилеты были зафиксированы на левом берегу Днепра, а основной целью стали объекты энергогенерации.

