Росіяни планують пуски "Орєшників": куди вони полетять

Росія розпочала новий етап ядерних навчань на полігоні "Капустин Яр", під час яких планує здійснити пуски балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" та РС-26 "Рубіж". Як повідомляється, маневри триватимуть до кінця жовтня.

Ракета Орєшнік (фото з відкритих джерел)

Згідно з інформаційними повідомленнями для цивільної авіації (NOTAM), у цей період можливі короткочасні обмеження польотів і навіть оголошення повітряних тривог через активність російських випробувань. Водночас наголошується, що ці запуски не становлять прямої загрози для України.

Паралельно під особистим керівництвом Володимира Путіна відбулося чергове тренування стратегічних ядерних сил РФ із залученням наземної, морської та авіаційної компонент. Кремль повідомив про "успішні практичні пуски" міжконтинентальних і крилатих ракет.

Зокрема, з космодрому Плесецьк здійснено запуск міжконтинентальної ракети "Ярс" по полігону "Кура" на Камчатці. З атомного підводного ракетоносця "Брянськ" у Баренцевому морі запустили балістичну ракету "Синева". Крім того, літаки дальньої авіації Ту-95МС відпрацьовували пуски крилатих ракет повітряного базування.

За даними західних військових експертів, такі навчання мають на меті продемонструвати готовність російських стратегічних сил і посилити тиск на Захід напередодні зими.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що сьогодні вночі відбулася вже друга за місяць масована атака Росії по гідроенергетиці України, зокрема по Кременчуцькій ГЕС та інших об'єктах. Попри заяви Кремля про "удари у відповідь", експерти переконані: це не звичайний терор, а нова тактика, спрямована на створення затяжного блекауту в Україні. Адже хоча ГЕС виробляють лише 5-8% електроенергії, їхня роль у балансуванні системи — критична.

Вночі з 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масований удар дронами та балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі. Головною особливістю цієї атаки стало те, що майже всі прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра, а основною метою стали об'єкти енергогенерації.

