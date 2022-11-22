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Россияне показали, как строят "оборонительную линию" на границе с Украиной: в ожидании "нападения"

Россияне готовятся к "нападению"

сегодня, 11:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Белгородской области России строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также выступил с разъяснениями на этот счет на пресс-конференции 21 ноября.

Россияне показали, как строят "оборонительную линию" на границе с Украиной: в ожидании "нападения"

Оборонительная "засечная черта" в Белгородской области. Фото: Телеграмм Вячеслава Гладкова

"Я говорю о формировании белгородской черты – белгородская засечная черта", – заявил Вячеслав Гладков.

Он также выложил в сети фото, на которых видно, как россияне сооружают заграждения недалеко от границы с Украиной.

Стоит отметить, что засечная черта – система оборонительных сооружений, которую в XVI-XVII веках создавали на южных и восточных рубежах тогдашних российских территорий для защиты от крымских набегов.

На пресс-конференции Вячеслав Гладков также сообщил, что Белгородская область с апреля занимается укреплением рубежей. На вопрос, возможно ли нападение Украины на область, он ответил следующим образом:

"Мне не хотелось бы драматизировать ситуацию. Потому что я понимаю, что каждое мое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Но в любом деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Поэтому мы готовимся к различным вариантам", – заявил Гладков.

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Россияне показали, как строят ”оборонительную линию” на границе с Украиной: в ожидании ”нападения” - фото 2
Россияне показали, как строят ”оборонительную линию” на границе с Украиной: в ожидании ”нападения” - фото 3



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Источник: https://t.me/vvgladkov/1328
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