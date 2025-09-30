logo

Россияне придумали циничное оправдание удара по Днепру

В результате удара по Днепру 30 сентября пострадали медицинские и учебные заведения

30 сентября 2025, 22:12
Лиля Воробьева

30 сентября в Днепре прогремела серия взрывов. Предварительно известно, что город подвергся атаке со стороны российских ударных беспилотников. В то же время, российские СМИ начали распространять циничные оправдания обстрела.

Россияне придумали циничное оправдание удара по Днепру

Удар РФ по Днепру (фото из открытых источников)

Одним из первых объяснений, выходящих за пределы морали, озвучило пропагандистское издание Russia Today под руководством Маргариты Симоньян. Так называемые журналисты опубликовали видео с последствиями обстрела и горящим зданием, добавив комментарий: "Удар ВС РФ, вероятно, пришелся по одному из мошеннических колл-центров в Днепропетровске".

Россияне придумали циничное оправдание удара по Днепру - фото 2

Между тем, количество пострадавших в Днепре возросло до 28 человек. Среди них – 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Госпитализированы 12 человек, которым врачи оказывают необходимую помощь.

В результате атаки повреждены 20 жилых домов.

"Помимо медицинского центра и стоматологии, из-за удара РФ понесли убытки также музей, один из лицеев города и корпуса университета. В больницах наши медики заботятся о пострадавших", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру . Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.

В воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом БПЛА. По состоянию на 15.00 сообщали о движении группы БпЛА в Харьковской области курсом в Днепропетровскую область. По состоянию на 15:10 сообщали о новой группе БПЛА в Харьковской области, которая двигалась по юго-западному курсу.

По состоянию на 15:46 Терехов сообщил, что вражеский БПЛА попал в землю. По состоянию на 16:07 стало известно о новом ударе дроном. По предварительной информации "прилет снова был в Киевском районе. Терехов предупредил, что над городом еще есть вражеские "шахеды. По состоянию на 16:11 известно еще один прилет — предварительно в Шевченковском районе. По словам Терехова, в городе уже пять "прилетов". Взрывы раздались в Днепре. Местные СМИ сообщают, что над центральной частью города возвышается густой дым.



