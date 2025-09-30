logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Росіяни вигадали цинічне виправдання удару по Дніпру
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вигадали цинічне виправдання удару по Дніпру

Внаслідок удару по Дніпру 30 вересня постраждали медичні та навчальні заклади

30 вересня 2025, 22:12
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Попередньо відомо, що місто зазнало атаки з боку російських ударних безпілотників. Водночас російські ЗМІ почали поширювати цинічні виправдання обстрілу.

Одним із перших пояснень, яке виходить за межі моралі, озвучило пропагандистське видання Russia Today під керівництвом Маргарити Сімоньян. Так звані журналісти опублікували відео з наслідками обстрілу та підпаленою будівлею, додавши коментар: "Удар ЗС РФ, імовірно, припав по одному з шахрайських кол-центрів у Дніпропетровську".

Тим часом кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28 осіб. Серед них — 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Госпіталізовано 12 людей, яким лікарі надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків.

"Крім медичного центру та стоматології, через удар РФ зазнали збитків також музей, один із ліцеїв міста та корпуси університету. У лікарнях наші медики піклуються про постраждалих", — повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та ДніпруХарківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару “молнією” по Київському району.

 У Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ворогом БПЛА.  Станом на 15:00 повідомляли про рух групи БпЛА в Харківській області курсом у Дніпропетровську область. Станом на 15:10 повідомляли про нову групу БпЛА в Харківській області, яка рухалася південно-західним курсом.

Станом на 15:46 Терехов повідомив, що ворожий БПЛА влучив у землю. Станом на 16:07 стало відомо про новий удар дроном. За попередньою інформацією “приліт знову був у  Київському районі. Терехов попередив, що над містом ще є ворожі “шахеди.  Станом на 16:11 відомо про ще один приліт — попередньо у Шевченківському районі. За словами Терехова, у місті вже п'ять "прильотів". Вибухи пролунали у Дніпрі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною міста здіймається густий дим. 
 



